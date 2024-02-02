Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:42

İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, deplasmanda Roberto D'Averasa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LECCE - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Guia'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.

Lecce ise ise Genoa deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.