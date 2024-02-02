Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, deplasmanda Roberto D'Averasa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LECCE - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Guia'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.
Lecce ise ise Genoa deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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