Leeds United - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United, İngiltere Championship'nın 40. hafta karşılaşmasında sahasında Hull City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:53
Leeds United - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.

Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, sahasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.

LEEDS UNITED - HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Elland Road'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LEEDS UNITED - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Josh Smith'in yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.

Leeds United, İngiltere Championship'te son maçta sahasında Watford ile 2-2 berabere kalmıştı.

Hull City ise sahasında Stoke City'ye 2-0 mağlup olmuştu.


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