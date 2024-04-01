Leeds United - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leeds United, İngiltere Championship'nın 40. hafta karşılaşmasında sahasında Hull City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.
Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, sahasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.
LEEDS UNITED - HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Elland Road'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LEEDS UNITED - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Josh Smith'in yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.
Leeds United, İngiltere Championship'te son maçta sahasında Watford ile 2-2 berabere kalmıştı.
Hull City ise sahasında Stoke City'ye 2-0 mağlup olmuştu.
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