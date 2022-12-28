Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:05
Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Manchester City, Leeds United deplasmanına konuk olacak.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Elland Road Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

İKİ TAKIM DA MAĞLUP OLMUŞTU

Manchester City, ligin 15. haftasında konuk ettiği Brentford'a 2-1 mağlup olmuştu.

Leeds United ise Tottenham deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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