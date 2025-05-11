Leganes, kendi evinde Espanyol'u devirdi!

Leganes, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Espanyol'u 3-2 mağlup etti.

Leganes, kendi evinde Espanyol'u devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:24

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Leganes, Espanyol'u konuk etti.

Municipal de Butarque Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Leganes'e galibiyeti getiren goller dakika 33'te Seydouba Cisse, 41'de Yan Diomande ve 63'te Marash Kumbulla'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Espanyol'un gollerini ise dakika 79. dakikada Leandro Cabrera ile 90+8'de Pere Milla attı.

Bu sonucun ardından Leganes, puanını 34'e yükseltti. Espanyol, 39 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Leganes, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol, Barcelona'yı konuk edecek.


Etiketler: #leganes #espanyol #la liga

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