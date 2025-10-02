Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 10:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.

LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz, Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi, Wszolek, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Vinagre, Bichakhchyan, Rajovic.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

AVRUPA MÜCADELESİNE PANATHINAIKOS İLE BAŞLADI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

