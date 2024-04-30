Leicester City 3 puanı 3 golle aldı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:39

Güncelleme: 30.04.2024 - 07:39

Championship'in 45. haftasında Leicester City ile Preston karşılaştı. Leicester City Deepdale Stadyumu'nda konuk olduğu Preston'u 3-0 mağlup etti.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy ve 67. dakikada Kasey McAteer kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün 75 dakika sahada kaldı.

Leicester bu galibiyetle puanını 97'ye yükseltirken, Preston ise 63 puanda kaldı.

Leicester City ligin son haftasında sahasında Blackburn'ü konuk ederken, Preston ise West Bromwich Albion deplasmanına gidecek.