Yunus Akgünlü Leicester City adım adım Premier Lig'e!

Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 38. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:45
Yunus Akgünlü Leicester City adım adım Premier Lig'e!
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İngiltere Championship'te 38. haftanın erteleme karşılaşmasında Leicester City ile Southampton karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan maçı Leicester 5-0 kazandı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 25, 75 ve 81. dakikalarda Abdul Fatawu Issahaku, 62. dakikada Wilfred Ndidi ve 79. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

YUNUS AKGÜN FORMA GİYMEDİ

Ev sahibi ekipte Yunus Akgün maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester City bu galibiyetle puanını 94'e yükseltirken, Southampton ise 84 puanda kaldı.

Leicester bir sonraki karşılaşmasında Preston deplasmanına giderken, Southampton evinde Stoke City'i konuk edecek.


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