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Leicester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:30
Leicester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Dean Smith yönetimindeki Leicester City, kendi sahasında David Moyes'un takımı West Ham United'ı konuk edecek.

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Leicester City, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında Leeds United'ı 3-1 mağlup etmişti.


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