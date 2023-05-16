Leicester City'li futbolcu Youri Tielemans'tan ayrılık kararı
İngiliz basını, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 26 yaşındaki Belçikalı yıldızı Youri Tielemans'ın takımdan ayrılacağını yazdı.
Belçikalı futbolcu Youri Tielemans'tan Leicester City taraftarlarını üzen haber geldi.
İngiliz basınına göre, Belçikalı yıldız Tielemans sezon sonunda bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılacak.
Youri Tielemans
YENİ ADRESİ SORU İŞARETİ
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki yıldızın büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirtilirken yeni adresinin belli olmadığı kaydedildi.
Geçen sezon Youri Tielemans'ın adı transferde Arsenal ile anılıyordu fakat Belçikalı yıldız takımda kalmıştı.
4 SEZON 134 MAÇ
Leicester City'de geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan Tielemans, 25 gol ve 20 asistlik katkı verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı