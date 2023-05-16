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Leicester City'li futbolcu Youri Tielemans'tan ayrılık kararı

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 26 yaşındaki Belçikalı yıldızı Youri Tielemans'ın takımdan ayrılacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:51
Leicester City'li futbolcu Youri Tielemans'tan ayrılık kararı
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Belçikalı futbolcu Youri Tielemans'tan Leicester City taraftarlarını üzen haber geldi. 

İngiliz basınına göre, Belçikalı yıldız Tielemans sezon sonunda bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılacak. 

Youri Tielemans

YENİ ADRESİ SORU İŞARETİ

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki yıldızın büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirtilirken yeni adresinin belli olmadığı kaydedildi. 

Geçen sezon Youri Tielemans'ın adı transferde Arsenal ile anılıyordu fakat  Belçikalı yıldız takımda kalmıştı.

4 SEZON 134 MAÇ

Leicester City'de geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan Tielemans, 25 gol ve 20 asistlik katkı verdi.


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