Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti
Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Leipzig, karşılaşmayı Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 galip tamamladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga'nın 30. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 69. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 54’e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bayer Leverkusen ise 52 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerken, Hoffenheim ile Greuther Fürth ise 0-0 berabere kaldı.
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