Leipzig deplasmanda Borussia Dortmund'u 4 golle yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund’u farklı skorla mağlup etti. Borussia Dortmund, bu yenilgi ile lider Bayern Münih'i takip ederken derin bir yara aldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 00:00
Leipzig deplasmanda Borussia Dortmund'u 4 golle yendi
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Signal Iduna Park’ta Leipzig’i konuk etti.

Konuk ekip 21. ve 30. dakikada Konrad Laimer’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Leipzig 58. dakikada Christopher Nkunku’nun golüyle skoru 3-0 yaptı.

Borussia Dortmund 84. dakikada Donyell Malen’in topu filelere göndermesiyle durumu 3-1’e getirirken, Leipzig 86. dakikada Dani Olmo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 48’e çıkardı ve 4. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund ise 57 puanla lider Bayern Münih’in 9 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.



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