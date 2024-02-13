Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen Tv ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmdanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 2-1 mağlup etmişti.
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