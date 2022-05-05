Leipzig, Sörloth'un fiyatını belirledi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin kötü performansı sonrası gelecek sezon için Alexander Sörloth gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'nin de sıcak baktığı Norveçli santrafor için karar verildi.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin performansı sonrası gelecek sezon için transfer arayışları başladı.
Milliyet'in haberine göre, Belçikalı oyuncudan umduğunu bulamayan siyah-beyazlıların gündemine Alexander Sörloth geldi. Beşiktaş'ın transfer listesinde zirvede yer alan Norveçli için karar belli oldu.
RB Leipzig'in Real Sociedad'a kiraladığı Alexander Sörloth, İspanyol ekibinin formasını 40 maçta giydi. 26 yaşındaki santrafor rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexander Sörloth, takım arkadaşlarına da 1 asist yaptı.
ÇEBİ'DEN YEŞİL IŞIK
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'in tutumu belli oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Bonservis fiyatı uyarsa alabiliriz' dediği Sörloth için RB Leipzig'in istediği rakam ortaya çıktı.
RB LEİPZİG BONSERVİSİYLE GÖNDERMEYE SICAK
RB Leipzig kulübünün Alexander Sörloth'u kiralık geçen sezonun ardından bu kez bonservisiyle göndermeye karar verdiği öğrenildi. Henüz iki sene önce Trabzonspor'da kiralık sezonunun ardından Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis karşılığında giden Norveçli forveti, Alman ekibinin 10 milyon Euro civarı bir bonservisle elden çıkarmaya hazır olduğu belirlendi.
SOCİEDAD'DA KAFALAR KARIŞTI
Öte yandan oyuncunun şu an kiralık olarak top koşturduğu Real Sociedad kulübünün, Sörloth için 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği belirtiliyordu. Ancak Sörloth son haftalardaki performansıyla İspanyol ekibinde kafaları karıştırdı.
La Liga'da son dört maçta 2 gol atan oyuncu aynı zamanda takımında Nisan'da ayın futbolcusu seçildi. Sociedad'ın konuyla ilgili son bir değerlendirme daha yapacağı belirtiliyor.
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