Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:34
Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Ralph Hasenhüttl'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

LEİPZİG - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

LEİPZİG - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

RB Leipzig, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Wolfsburg ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup olmuştu.


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