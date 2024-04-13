Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Ralph Hasenhüttl'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
LEİPZİG - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
RB Leipzig, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Wolfsburg ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup olmuştu.
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