LEN Challenger Kupası'nda ENKA farklı kazandı

LEN Challenger Kupası'nda ENKA, VK Invictum'u 19-6 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 09:12
LEN Challenger Kupası'nda ENKA farklı kazandı
Abone Ol google-news

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA, C Grubu ikinci maçında Bosna Hersek ekibi VK Invictum'u 19-6 yendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan ikinci karşılaşmasını da kazanan ENKA, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

İlk maçında Slovakya temsilcisi SKP Kosice'yi 22-10 mağlup eden ENKA, gruptaki son karşılaşmasını yarın Bosna Hersek'in VK Banja Luka takımıyla karşı karşıya gelecek.


LEN Challenger Kupası ENKA sutopu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler