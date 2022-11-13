LEN Challenger Kupası'nda ENKA farklı kazandı
LEN Challenger Kupası'nda ENKA, VK Invictum'u 19-6 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA, C Grubu ikinci maçında Bosna Hersek ekibi VK Invictum'u 19-6 yendi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan ikinci karşılaşmasını da kazanan ENKA, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
İlk maçında Slovakya temsilcisi SKP Kosice'yi 22-10 mağlup eden ENKA, gruptaki son karşılaşmasını yarın Bosna Hersek'in VK Banja Luka takımıyla karşı karşıya gelecek.
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