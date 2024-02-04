Lens, Nantes deplasmanından galibiyetle ayrıldı!
Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 20. hafta karşılaşmasında Lens konuk olduğu Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Lens'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada David Pereira da Costa kaydetti.
Lens bu galibiyetle puanını 32'ye çıkartırken, Nantes ise 19 puanda kaldı.
Lens bir sonraki karşılaşmasında Strasbourg'u konuk ederken, Nantes deplasmanda Toulouse'ye konuk olacak.
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