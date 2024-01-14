Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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Fransa Ligue 1'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
LENS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LENS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Metz'i 3-1 mağlup etmişti.
Lens ise Nice deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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