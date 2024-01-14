Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:44
Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

LENS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LENS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Metz'i 3-1 mağlup etmişti.

Lens ise Nice deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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