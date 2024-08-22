Leo Dubois'dan ilginç istatistik: Young Boys maçında '0' çekti!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:54

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:56

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında ilginç istatistiklere imza attı.

Maçın 80. dakikasında oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

Leo Dubois'nın istatistikleri şu şekilde:

Uzaklaştırma: 0

Pas Arası: 0

Top Kapma: 0

İkili Mücadele: 0

Hava Topu: 0

Engellediği Şut: 0

Yaptığı Faul: 0

Topla Buluşma: 0

Pas: 0

Şut: 0

RCS Topla Buluşma: 0

Çalım: 0

Yapılan Faul: 0

Ofsayt: 0