Leo Dubois'dan ilginç istatistik: Young Boys maçında '0' çekti!
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yonug Boys ile oynanan mücadelede tüm istatistiklerde "0" rakamını gördü.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında ilginç istatistiklere imza attı.
Maçın 80. dakikasında oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.
Leo Dubois'nın istatistikleri şu şekilde:
Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0
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