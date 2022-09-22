Leonardo Bonucci'den çarpıcı çıkış: Beyinsizler...
Leonardo Bonucci, İtalya Milli Takımı'nın İngiltere ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, İngiltere ile oynayacakları Uluslar Ligi mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Dünya Kupası'na gidemeyecek olmalarının ardından yeniden toparlanma aşamasında olduklarını belirten Bonucci, "Dünya Kupası'ndan elenmemiz ve haziran ayında oynadığımız maçların ardından neleri geliştirmemiz gerektiğini göreceğimiz bir maç oynayacağız. Yeniden ayağa kalkmak için bu maçtan iyisini bulamazdık" dedi.
Juventus'taki kötü gidişata da değinen Bonucci, "12 yıldır milli takıma geldiğim zaman kendimi yenilenmiş hissediyorum. Temiz hava, 10 gün boyunca arkadaşlarınla bir arada olmak bana iyi geliyor. Şu anda başka bir şeyi düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası için Katar'da olamayacak olmanın nasıl hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Bonucci, "Hayatta olduğu gibi futbolda da bazı şeyleri geride bırakıp neleri yanlış yaptığınıza odaklanmanız lazım. Nankörce bir tavırla karşılaşıp karşılaşmadığımızı soruyorsunuz... Bunu ilk defa yaşasaydım şaşırırdım ancak tüm kariyerim boyunca yaşayabileceğim en kötü şeyleri yaşadım ve artık beni hiçbir şey korkutmuyor. İtalyan Milli Takımı ile sahaya çıkan herhangi bir oyuncuyu yuhalayan kişilere sadece 'beyinsizler' diyebilirim. Kültürel olarak ülkemizde gelişmemiz gerekiyor. Sahaya çıkan herkes İtalya'yı temsil ediyor" diye konuştu.
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