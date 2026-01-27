Leroy Sane'den Manchester City açıklaması: 'İtiraf etmeliyim ki...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi Leroy Sane İngiliz basınından BBC'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manchester City mücadelesini değerlendiren Leroy Sane, "İtiraf etmeliyim ki kura çekildiğinde karşılaşacağımız zamana kadar Manchester City'nin ilk 8'deki yerini garantilemiş olmasını tahmin ediyordum. Ama şimdi iki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün. City'nin kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye'de kalmamız daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"KATILMAKLA KALMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Sane, "Liverpool ve Atletico gibi üst düzey kulüplere karşı sadece katılmakla kalmadığımızı, rekabet edebileceğimizi gösterdik" sözlerini sarf etti.

İstanbul'daki atmosfer ile ilgili de konuşan Sane, "İstanbul nefes kesici. Muazzam bir enerji ve tutku şehri. Sadece yemek kültürü bile bu şehre hayran kalmanızı sağlayacak kadar etkileyici. Gerçekten inanılmaz olan şey ise, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadyumumuzdaki atmosfer. Süper Lig, Avrupa'nın geri kalanında hafife alınıyor" dedi.

"ESKİ DOSTLARIMI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Eski takım arkadaşların ve teknik direktörü Pep Guardiola ile görüşüyor musun?" sorusu üzerine başarılı futbolcu, "Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımla hiçbir zaman bağlantımı kaybetmedim. Çarşamba günü eski dostlarımı tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden Sane, "Kevin De Bruyne veya İlkay Gündoğan gibi efsaneler, her şeyi kazandıktan sonra bazen yeni bir ufka ihtiyaç duyarlar. Ama şunu unutmayın: City'de baskı sürekli. Her hafta en yüksek seviyede performans göstermezseniz, kulüp sizinle ya da sizsiz ilerlemeye hazır" diye konuştu.

PEP GUARDIOLA'YA ÖVGÜ

Guardiola hakkında değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Pep, modern futbolun nihai mimarı. O, futbol zihnimi tamamen yeniden programladı. Pep size bambaşka bir spor gösteriyor. Taktiksel talepleri amansız ama sadece bana koçluk yapmakla kalmadı, beni geliştirdi. Onun rehberliğinden ayrıldığımda, kendimin hayal edebileceğimden çok daha eksiksiz bir oyuncu olarak çıktım" dedi.