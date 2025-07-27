Leroy Sane: 'Maç boyunca sadece mutluluk hissettim'

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Strasbourg maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Alman yıldız, maçın ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Alman yıldız, "Bayern Münih'te oynadığımda burada çok iyi atmosfer vardı. Bu maçta da öyle oldu. Buraya gelirken çok heyecanlı ve mutluydum. Taraftarımıza minnettarım. Geldiğim ilk günden bu yana bana büyük yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcakkanlı davranıyorlar. Bunun bugünle sınırlı kalmayacağını bildiğim için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Maç boyunca sadece mutluluk hissettim" şeklinde konuştu.

" ÇOK BA ŞARILI OLACAĞIZ"

Takım olarak çok başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını ifade eden Sane, "Bugün oynayacağım için, dakika alacağımı öğrendikten sonra çok mutlu oldum. Dakikalarımın artması, daha çok oynamam, taraftarın daha coşkulu olması… Bunlar beni çok heyecanlandırıyor ve motive ediyor. İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.