Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri: 'Transferin gerçekleşmesinde belirleyici olan...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Sky Almanya'nın sorduğu soruları yanıtladı.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulüp aynı zamanda uluslararası başarıların da simgesi. Oyunculuk dönemimde iki uluslararası kupa kazandık. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray taraftarları yeni Avrupa kupaları hayal ediyor. Bu bizim de hedefimiz. Şimdi Leroy Sane ve umarım yakında Victor Osimhen ile kadromuzda bu umudu daha da artıracak oyuncular var."

Leroy Sane transferi hakkında konuşan Buruk şu açıklamalarda bulundu:

"Başından beri görüşmelere katıldım. Video görüşmeleri yaptık, onu tekrar tekrar aradım, atmosferi de anlatmak için. Başkan yardımcımız Abdullah Kavukcu ile de çok iyi görüşmeler yaptık. Galatasaray taraftarlarının hayali, Leroy Sane gibi bir oyuncuyu transfer etmekti. Onu transfer etmek bizim de hayalimizdi, çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Olağanüstü yetenekleri var. Bence transferin gerçekleşmesinde belirleyici olan, Bayern ile iki kez bizimle oynamış olmasıydı; bir kez İstanbul'da, bir kez Münih'te. İstanbul'daki atmosfer muazzamdı, bu onu etkiledi. Maçı oynama şeklimiz de onu bir kez daha ikna etti. Şimdi onu mümkün olduğunca çabuk takıma alıştırmak gerekiyor. Türk şampiyonu ile Alman şampiyonunun burada bir araya gelmesi de çok güzel. O tüm kanat pozisyonlarında ve ortada da oynayabilir. Öncelikli olarak kanat pozisyonlarında oynayacak. İhtiyaç olursa, merkezde de oynayabilir."

'BASKI ÇOK BÜYÜK'

“Galatasaray'da baskı çok büyük. Ben bunu hissediyorum, tüm oyuncularım da hissediyor. Ama sonuçta bu, olumlu bir şeye dönüştürülebilecek bir şey. Galatasaray'da baskı ile çok iyi başa çıkabiliyoruz.”

'UZUN BİR KALECİ LİSTEMİZ VAR'

“Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson'un kulüpleriyle olan sözleşme durumları elbette önemli bir rol oynuyor. Öncelikle tüm bunlar netleşmeli, sonra sonraki adımları konuşabiliriz.”

'İLKAY GÜNDOĞAN'IN GALATASARAY'I ÇOK SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ'

“İlkay sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbol hakkında çok düşünüyor. Manchester'da bir yıllık sözleşmesi var. Sanırım bu sözleşmeyi orada yerine getirecek. İlkay Gündogan'ı seviyoruz ve Galatasaray'ı çok sevdiğini de biliyoruz.”

'ŞAMPİYONLAR LİGİ İNANILMAZ ZOR BİR TURNUVA'

“Şampiyonlar Ligi inanılmaz zor bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ve bu da bize iyi gelecek.”

'ALMANYA'DA ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM'

"Alman futbolunu çok seviyorum. Ligi seviyorum, yapısını seviyorum, birçok takımın net bir oyun felsefesi olmasını seviyorum. Almanya'da çalışmayı çok isterim. Bu kesin."