Levent Mercan'dan Archie Brown yanıtı: 'Birbirimizi destekliyoruz'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımda Levent Mercan açıklamalarda bulundu.

"TEDESCO'YA TEŞEKK ÜR EDER İM"

Maç sonrası konuşan Mercan, "Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Her zaman idmanlarda bireysel olarak çalışıyoruz. Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum.

Kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça daha iyi performanslar ortaya koyuyorum. İnşallah böyle devam ederiz, sonuna kadar. Daha çok gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı" dedi.

"ARCHIE BROWN İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Archie Brown hakkında konuşan Mercan, "Archie Brown ile ilişkimiz çok iyi. Birbirimizi destekliyoruz. Rekabet iyi bir şey; ikimiz de üstüne koyarak oynuyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var. O oynadığında ben onu destekliyorum, ben oynadığımda da o beni destekliyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Levent Mercan, "Biz maç maç bakıyoruz. Şu an için erken olsa da hedefimiz şampiyonluk. İyi bir yoldayız. Takım içindeki ruh ve birliktelik çok iyi. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.