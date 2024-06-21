Levent Mercan'dan Fatih Karagümrük'e veda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük için veda mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 16:56
Levent Mercan'dan Fatih Karagümrük'e veda!
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Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladığı Levent Mercan sosyal medya hesabından Fatih Karagümrük'e bir veda mesajı yayınladı.

İşte Levent Mercan'ın o paylaşımı:

"Hayatımda önemli bir yere sahip, bana güvenen, güzel anılarla anacağım, kaptanlığını yaptığım VAVACA Karagümrük'e veda ediyorum.

Başkanımıza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve Karagümrüklülere çok teşekkür ederim. Yeniden ait olduğun yere geleceğin günler yakın...

Levent Mercan"


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