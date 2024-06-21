Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 13:45
Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."


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