Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."
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