Leverkusen'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı galibiyet!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 21:39

Güncelleme: 19.09.2024 - 21:39

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayer Leverkusen, Feyenoord ile karşılaştı. Feyenoord Stadı'nda oynanan maçı Leverkusen 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 36. dakikalarda Florian Wirtz, 30. dakikada Alejandro Grimaldo ve 44. dakikada Wellenreuther (k.k.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Brian Priske'nin öğrencileri ise farklı mağlubiyetle ağır bir yara aldı.

Leverkusen, bir sonraki maçta Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek. Feyenoord ise Girona ile deplasmanda karşılaşacak.