Lewis Hamilton'dan Gazze tepkisi: 'Yeter artık'

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton, İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:47
Lewis Hamilton'dan Gazze tepkisi: 'Yeter artık'
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Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

"YETER ARTIK"

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.


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