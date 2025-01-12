Lider deplasmanda hata yapmadı: Galatasaray, 3 puanı Barış Alper Yılmaz ile aldı! Başakşehir 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 12.01.2025 - 21:02

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Başakşehir'de Piatek gördüğü sarı kartın ardından Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Başakşehir 1-2 Galatasaray

90' Galatasaray'da Osimhen ve Barış Alper yerine Nelsson ile Batshuayi oyuna dahil oldu.

89' Başakşehir'de Kemen yerine Pelkas oyuna dahil oldu.

86' Başakşehir'de Deniz Türüç yerine Djalo oyuna dahil oldu.

85' Galatasaray'da Mertens yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

79' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Roland Sallai, Krzysztof Piatek'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75' Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kerem Demirbay oyundan çıkarken, Roland Sallai yerine giren isim oluyor.

74' Ceza sahası alanında yaşanan ikili mücadele sırasında Krzysztof Piatek, Lucas Torreira'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Krzysztof Piatek, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

68' Piatek, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında Torreira topa kafayla müdahale etti ancak meşin yuvarlak kendi kalesine yönelerek direkten geri döndü.

67' Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz ile Davidson oyundan alındı. Yerlerine Ömer Ali Şahiner ile Figueiredo dahil oldu.

59' GOOOLL!!! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

53' GOOOLL!!! Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Philippe Keny'nin ceza alanının solunda yerden içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Krzysztof Piatek, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

47' Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Victor Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

45' Philippe Keny, topsuz alanda Davinson Sanchez'e yaptığı müdahale nedeniyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

44' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin az farkla solundan auta çıkıyor.

42' GOOOLL!!! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçiyor. Victor Osimhen ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

38' Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim kale sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed, sağına harika uzanarak topu kornere çeliyor.

37' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Hamza Güreler, topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'a müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Lucas Lima'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Victor Osimhen kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

33' Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

31' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Lucas Torreira, Olivier Kemen'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

23' Victor Osimhen'in pasıyla topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

21' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Kaan Ayhan, topla birlikte ilerleyen Davidson'a yerden kayarak müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

16' Yunus Akgün, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

13' Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Jerome Opoku, topla birlikte ilerleyen Victor Osimhen'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

4' Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.