Galatasaray'dan deplasman tribünündeki iddialar hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Galatasaray ise söz konusu iddialar için şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray-Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir"