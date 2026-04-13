Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbulspor 7 maçlık hasretine son verdi: Sivasspor'un play-off umutları zora girdi!

13.04.2026 18:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik kendi kalesine ve 63. dakikada David Sambissa kaydetti.

Sivasspor'un tek golü ise 19. dakikada Yusuf Cihan Çelik'ten geldi.

7 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla İstanbulspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vererek 43 puanla 14. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 50 puanla 9. basamakta kaldı.

Gelecek haftada Sivasspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak, İstanbulspor ise sahasında Sarıyerspor'u konuk edecek.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan (Dk. 26 Mert Çelik), Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan (Dk. 65 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Malle (Dk. 46 Badji), Okoronkwo

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk.73 Abdullah Dijlan Aydın), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 87 Muhammed Mert), Vefa Temel (Dk. 73 Mustafa Sol), Cham, Sambissa (Dk 78 Özcan Şahan)

Goller: Dk. 19 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor), Dk. 34 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 49 Mert Çelik (Kendi kalesine), Dk. 63 Sambissa (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Duran Şahin (İstanbulspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #istanbulspor

İlgili Haberler

