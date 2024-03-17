Lider evinde çok rahat: Galatasaray gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:24

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:24

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Süper Lig'inin 24. haftasında Adana İdmanyurduspor ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golleri 3. dakikada Megi Doçi, 10. dakikada Ebru Topçu, 13. dakikada Arzu Karabulut, 44. dakikada Ruth Monique Kipoyi, 50 ve 54. dakikada Elanur Laçin ve 72. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.

DERBİ ÖNCESİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 59'a çıkardıve puan kaybeden Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Adana İdmanyurduspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.