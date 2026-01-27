Lider Fenerbahçe Opet, Zaragoza karşısında

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun ikinci tur beşinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grubunda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 71-61 yendi.

Casademont Zaragoza ise 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayarak 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Opet, ikinci turda İspanyol temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadelede rakibini 95-64 mağlup etti.

