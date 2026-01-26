Eski kulüplerinden Fenerbahçeli yıldızlara sert sözler: 'Yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü...'

Fenerbahçe geçen sezon devre arasında Anderson Talisca, bu sezon başında ise Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

NTV Spor'un aktardığına göre Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast yayına katıldı ve ayrılan 2 yıldız için önemli açıklamalarda bulundu.

"TALISCA İLE YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK ÇÜNKÜ..."

Al-Majed, Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'a ihtiyaçları olmadığına ve göndermeye karar verdiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz.”

DURAN İÇİN SERT SÖZLER

Abdullah Al-Majed, Jhon Duran için ise çok daha sert açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasına memnun olduklarını söyledi.

Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Jhon Duran sadece yarım sezon forma giyebildi. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon devre arasında Aston Villa'dan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olmuş ancak profesyonelliğe sığmayan davranışları yüzünden bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu bu sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gitti.

"DURAN KALSAYDI SORUN YAŞAYACAKTIK"

Al-Majed, Jhon Duran için çarpıcı ifadelerde bulundu.

22 yaşındaki golcünün davranışlarından rahatsız olduğunu ifade eden başkan, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi" dedi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol atarken 3 asist yaptı.