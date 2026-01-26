Talebini yönetime iletti... Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi sürüyor!

Fenerbahçe'nin vedalaşma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı. Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek soyunmuştu. Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

Buna göre En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti. Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, E-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.