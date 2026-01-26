Cumhuriyet Gazetesi Logo
Talebini yönetime iletti... Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi sürüyor!

Talebini yönetime iletti... Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi sürüyor!

26.01.2026 16:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Talebini yönetime iletti... Fenerbahçe'de En Nesyri bekleyişi sürüyor!

Fenerbahçe'de En-Nesyri konusu belirsizliği korurken, Faslı golcünün bonservisiyle başka bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin vedalaşma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı. Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek soyunmuştu. Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

Buna göre En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti. Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, E-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #juventus #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti... 39 yaşındaki Nani'den sürpriz imza!
Bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti... 39 yaşındaki Nani'den sürpriz imza! Bir dönem Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı: 'Kendi camialarını konsolide etme amacıyla...'
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı: 'Kendi camialarını konsolide etme amacıyla...' Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ali Koç'la ilgili yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok'
Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok' Eski hakemler, Süper Lig'de 1-1 sona eren Fenerbahçe-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.