'Ligin en iyi takımı Rizespor' demişti: İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 01:08

Güncelleme: 26.08.2024 - 01:08

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"Jose Mourinho maç öncesi 'Ligin en iyi takımı Çaykur Rizespor' dedi. Bu Rizespor, neden farklı kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Palut, "53 dakika maç başa baş oynandı. İkinci gole kadar da öyleydi. Maç böyle bir skorun maçı değildi. 10 dakikada 4 gol yedik maalesef. Bu anlaşılamaz ve kabul edilemez" dedi.

"BÜYÜK BİR DERS ALDIK"



Açıklamalarına devam eden İlhan Palut, "Ayakların yere basması lazım. Fenerbahçe takımı ısınmaya çıkarken inanılmaz ciddiydi. Bizim de o şekilde oynamamız gerekiyordu. Bütün kırılma anları aleyhimize işledi. Bu şekilde kırılmamalıyız. Büyük bir ders aldık. Biz iyi yoldayız. Toparlanacağız ve en kısa zamanda bu sonucu unutturacak galibiyetler alacağız" diye konuştu.