Ligue 1'de Marsilya, Cengiz Ünder ile güldü
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Ligde 32. haftanın kapanış karşılaşmasında, bu sezon zirve mücadelesi veren Marsilya, orta sıralarda yer alan Olympique Lyon'a konuk oldu.
Konuk ekip, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MARSİLYA UZATMALARDA GÜLDÜ
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Lyon, 68. dakikada Alexandre Lacazette'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Marsilya, 90+2. dakikada Malo Gusto'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, puanını 67'ye çıkaran Marsilya, lider Paris Saint-Germain'in 8 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Lyon ise 50 puanla 7. sırada kaldı.
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