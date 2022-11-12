Ligue 1'de Lyon ile Nice yenişemedi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:07

Ligue 1'in 15. haftasında Olympique Lyon, sahasında Nice'i ağırladı.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısını Nicoles Pepe'nin penaltı golüyle önde kapatan Nice, skoru korumayı başaramadı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Lyon penaltı kazandı ve Lacazette topu ağlara göndererek maçın skorunu 1-1 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Lyon 21 puana, Nice ise 20 puana yükseldi.