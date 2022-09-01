Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 3 golle geçti!

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:13

Ligue 1'in 5. haftasında Philippe Montainer'ın yönetimindeki Toulouse ile Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-0 kazanırken goller; 37. dakikada Neymar, 50. dakikad Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain puanını 13'e yükseltirken, Toulouse 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Toulouse, Clermont'a konuk olurken PSG deplasmanda Nantes ile karşılaşacak.