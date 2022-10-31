Ligue 1'de Lyon, Lille'i tek golle geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Olympique Lyon, kendi evinde karşılaştığı Lille'i 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 13. hafta maçında Lyon, sahasında Lille ile karşılaştı.
Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.
LYON, LILLE'İN SERİSİNİ BİTİRDİ
Laurent Blanc'ın öğrencileri ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille ise 3 maç sonra kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Lyon, puanını 20'ye çıkardı. Lille ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Lille ise Rennes'i konuk edecek.
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