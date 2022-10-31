Ligue 1'de Lyon, Lille'i tek golle geçti

31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:00

Ligue 1'in 13. hafta maçında Lyon, sahasında Lille ile karşılaştı.

Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

LYON, LILLE'İN SERİSİNİ BİTİRDİ

Laurent Blanc'ın öğrencileri ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille ise 3 maç sonra kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Lyon, puanını 20'ye çıkardı. Lille ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Lille ise Rennes'i konuk edecek.