Ligue 1'de PSG, Ajaccio'yu 3 golle geçti!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:05

Ligue 1'in 12. haftasında PSG, deplasmanda Ajaccio'ya konuk oldu.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

MESSI İLE MBAPPE İŞ BAŞINDA

Maçın 24. dakikasında Messi'nin asistiyle Kylian Mbappe skoru değiştiren isim oldu ve ilk yarı PSG üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda direnen rakibinin kilidini bir kez daha açan PSG, bu kez 78'de Messi'yle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Mbappe farkı üçe çıkardı ve skoru ilan etti.

Bu sonuçla PSG 32 puana yükselerek 12 maçta 10. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü. Ajaccio ise 8 puanda kaldı.