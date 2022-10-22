Ligue 1'de PSG, Ajaccio'yu 3 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 12. haftasında PSG, deplasmanda Ajaccio'ya konuk oldu.
Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.
MESSI İLE MBAPPE İŞ BAŞINDA
Maçın 24. dakikasında Messi'nin asistiyle Kylian Mbappe skoru değiştiren isim oldu ve ilk yarı PSG üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda direnen rakibinin kilidini bir kez daha açan PSG, bu kez 78'de Messi'yle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Mbappe farkı üçe çıkardı ve skoru ilan etti.
Bu sonuçla PSG 32 puana yükselerek 12 maçta 10. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü. Ajaccio ise 8 puanda kaldı.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!