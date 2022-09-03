Ligue 1'de Marsilya, Auxerre'i 2 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Auxerre'i 2-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 6. haftasında Jean Marc Furlan'ın ekibi Auxerre ile Igor Tudor'un yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.
L'Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 2-0 kazanırken goller; 8. dakikada Gerson ve 84. Alexis Sanchez'den geldi.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın 59. dakikasında oyundan alındı.
Bu sonuçla beraber Marsilya puanını 16'ya yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, evinde Lille ile karşılaşırken Auxerre deplasmanda Rennes'e konuk olacak.
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