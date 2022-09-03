Ligue 1'de Marsilya, Auxerre'i 2 golle geçti!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:36

Ligue 1'in 6. haftasında Jean Marc Furlan'ın ekibi Auxerre ile Igor Tudor'un yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.

L'Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 2-0 kazanırken goller; 8. dakikada Gerson ve 84. Alexis Sanchez'den geldi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın 59. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonuçla beraber Marsilya puanını 16'ya yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, evinde Lille ile karşılaşırken Auxerre deplasmanda Rennes'e konuk olacak.