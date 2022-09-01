Ligue 1'de Marsilya, Clermont'u tek golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya, sahasında Clermont'u ağırladı.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Marsilya 49. dakikada Gueye'nin golüyle öne geçmeyi başardı. Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Alexis Sanchez'in kullandığı penaltı ağlarla buluşmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Öte yandan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, maça 58. dakikada kaptan Payet'in yerine dahil oldu.
Bu sonuçla Marsilya 13 puana yükselerek averaj farkıyla lider PSG'yi takibini sürdürdü. Clermont ise 6 puanda kaldı.
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