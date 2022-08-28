Ligue 1'de Nantes, Toulouse'u 3 golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Galatasaray'dan kiralık giden Mostafa Mohamed'in takımı Nantes, kendi sahasında ağırladığı Toulouse'u 3-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 4. haftasında Nantes, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Nantes, mücadeleyi 1-0 geride gelerek 3-1 kazandı.
Mücadele'nin ilk yarısını Toulouse 15. dakikada Zakaria Aboukhlal'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.
MOHAMED İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ
Nantes'ta, Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed, 46. dakikada oyuna girerken, bu dakikadan sonra her şey değişti. Nantes, önce 50. dakikada Evann Guessand ile beraberliği yakaladı. Ardından Mostafa Mohamed 55. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Mısırlı futbolcu, bu golüyle Fransız ekibinde ilk kez ağları sarstı. Karşılaşmada son sözü Nantes'tan Moses Simon söyledi. Simon, 63. dakikada Mostafa Mohamed'in asistinde topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma Nantes'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Nantes, puanını 5'e yükseltti. Toulouse ise aynı puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak. Toulouse ise sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
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