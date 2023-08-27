PSG, Ligue 1'de 3 puanla tanıştı
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lens'i 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile Franck Haise'nin yönetimindeki Lens karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 3-1 kazanırken goller; 45. dakikada Marco Asensio, 52 ve 90+1. dakikalarda ise Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekip Lens'in tek golü ise 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.
LİGDE GALİBİYET İLE TANIŞTI
Bu sonuçla birlikte PSG ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken Lens 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Lyon'a konuk olurken, Lens zorlu Monaco deplasmanına çıkacak.
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