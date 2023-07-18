Eski Fenerbahçeli Lamine Diack Ligue 1'e transfer oluyor!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ın Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen Senegalli futbolcu Lamine Diack'ı transfer ettiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:53
Eski Fenerbahçeli Lamine Diack Ligue 1'e transfer oluyor!
Abone Ol google-news

Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Lamine Diack, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı.

Lamine Diack

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

L'Equipe'in haberine göre, Lamine Diack'ı yeni sezon öncesi kadrosuna katan Nantes'ın Ankaragücü'ne 500 bin Euro ödeme yapacağı ifade edildi. Anlaşma doğrultusunda Nantes'ın satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracağı ve bu bedelin de 2 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Geçen yıl Fenerbahçe'den 500 bin Euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki ön libero Lamine Diack, Ankaragücü formasıyla toplamda 32 maça çıkarak 3 gollük katkı sağlamıştı.


Lamine Diack Nantes ankaragücü transfer fenerbahçe

İlgili Haberler

Beşiktaşlı yöneticiden Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaşlı yöneticiden Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!
Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yolları ayırdı

Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yolları ayırdı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal 7 ismin üstünü çizdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal 7 ismin üstünü çizdi

En Çok Okunan Haberler