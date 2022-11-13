Ligue 1'de PSG, Auxerre'i 5 golle geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, kendi sahasında konuk ettiği Auxerre'i 5-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 15. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint-Germain, Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre ile karşılaştı.
Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 5-0 kazanırken goller; 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanches ve 84. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 41'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Auxerre 13 puanda kaldı. Dünya Kupası nedeniyle ara verilecek ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Strasbourg'u ağırlarken, Auxerre de kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak.
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