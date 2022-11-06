Ligue 1'de PSG hata yapmadı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Lorient'i 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi PSG, 2-1 kazandı. PSG'nin gollerini 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Lorient'in tek golü ise 53. dakikada Terem Moffi'den geldi.
ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Ligde namağlup ilerleyen PSG, bu sonuçla birlikte 38 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 4 haftadır maç kazanamayan Lorient ise 27 puanla 4. sırada konumlandı.
Gelecek hafta PSG, Auxerre'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak.
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