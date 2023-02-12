Ligue 1'de Toulouse, Rennes'i 3 golle geçti

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:32

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:32

Ligue 1'deki 23. hafta maçında Toulouse, Rennes'i konuk etti. Municipal Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rafael Ratao, 28. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 37. dakikada Thijs Dallinga kaydetti. Rennes'in tek golü ise 55. dakikada Anthony Rouault'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

MİLLİ KALECİDEN DESTEK MESAJI

Rennes'de top koşturan milli kaleci Doğan Alemdar, ısınmak için sahaya Pray For Turkey (Türkiye için dua edin) yazılı tişörtle çıktı.

Ayrıca mücadele öncesi de Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MARSİLYA İLE OYNAYACAK

Bu sonuçla birlikte Toulouse, puanını 32'ye yükseltti. Rennes ise 40 puanda kaldı.

Gelecek hafta Toulouse, Marsilya'yı konuk edecek. Rennes ise Clermont'u ağırlayacak.