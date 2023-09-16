Farioli'nin çalıştırdığı Nice, PSG'yi 3-2 yendi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 16.09.2023 - 09:38

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Nice 3-2 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Maçın 13. dakikasında Moffi ile öne geçen Nice'e 29. dakikada Mbappe yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Nice, 53. dakikada Laborde'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Dakikalar 69'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Moffi farkı ikiye çıkardı. 87'de Mbappe golü atarak puan için umutlansa da başarılı olamadı ve mücadele 3-2'lik Nice galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla PSG 8 puanda kalırken Nice ise 9 puana yükseldi.