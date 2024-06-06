Lille ile sözleşmesi sona ermişti: Yusuf Yazıcı'ya astronomik maaş teklifi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:33

Güncelleme: 06.06.2024 - 16:33

Sezonun sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsüne geçen Yusuf Yazıcı için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab devrede.

AS'tan Andres Onrubia Ramos'un haberine göre Lille'in Yusuf Yazıcı ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenmiyor.

ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Haberde milli futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın ciddi ilgisi olduğu belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın maaşı için Al-Shabab'ın 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

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Öte yandan haberde Yusuf Yazıcı'ya ilgi gösteren kulüplerin başında Milan'ın da bulunduğu aktarıldı.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.