Lille ile sözleşmesi sona ermişti: Yusuf Yazıcı'ya astronomik maaş teklifi

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'yla Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:33
Lille ile sözleşmesi sona ermişti: Yusuf Yazıcı'ya astronomik maaş teklifi
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Sezonun sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsüne geçen Yusuf Yazıcı için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab devrede.

AS'tan Andres Onrubia Ramos'un haberine göre Lille'in Yusuf Yazıcı ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenmiyor.

ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Haberde milli futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın ciddi ilgisi olduğu belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın maaşı için Al-Shabab'ın 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

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Öte yandan haberde Yusuf Yazıcı'ya ilgi gösteren kulüplerin başında Milan'ın da bulunduğu aktarıldı.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.


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